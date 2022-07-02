Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı!

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02/07/2022

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Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı!

 Lefkoşa’da bir petrol istasyonunda çalışan, isminin baş harflari M.Z.Y. (E-25) olan bir kişi, 17 Nisan 2022’de iş yerine ait 9 bin 996 TL’yi şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

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02/07/2022 12:33
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TAGS: hırsızlık,
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