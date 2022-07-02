Çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı!

Lefkoşa’da bir petrol istasyonunda çalışan, isminin baş harflari M.Z.Y. (E-25) olan bir kişi, 17 Nisan 2022’de iş yerine ait 9 bin 996 TL’yi şirket hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle tutuklandı.

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Hırsızlık

Gazimağusa'daki bir yurda konaklamak için giden bir kişinin (C.K. E-65), yurdun resepsiyonundaki buzdolabı içerisinden hellim ve bardak su, resepsiyon masası üzerinde bulunan 8 adet klima kumandasını çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Mutluyaka’da hırsızlık

Mutluyaka’da 6 Mayıs’ta, bir inşaat şirketine ait olup ambar olarak kullanılan, çalışmayan van aracı, çekici araçla çaldığı ve 8 bin 400 TL karşılığında hurdacıya sattığı gerekçesiyle bir kişi (B.H. E-21), tutuklandı.

Alsancak’ta vahim zarar

Alsancak’ta bugün 02.45 sıralarında, Coşkun Özbaş’ın yumruk atarak burnunu kırdığı gerekçesiyle bir kişi (S.E. E-44) tutuklandı.

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02/07/2022 12:33