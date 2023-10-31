Candan: Tüm sorunların başlıca sebebi statüko

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak, “En Temel Yükümlülüklerini Dahi Yerine Getiremeyen Devlet” konulu konuşma yaptı.

Candan, konuşmasında, yaşadığı güzel coğrafyaya rağmen Kıbrıs Türk halkının mutsuzluğuna dikkat çekerek, bunun nedeninin en temel yükümlülüklerini dahi yerine getiremeyen devletin kötü yönetimle birleşmesi olduğunu savundu.

Tüm sorunların başlıca sebebinin siyasi olarak içinde bulunulan statüko olduğunu söyleyen Candan, mevcut statüko devam ettiği süreci Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yaşam standartlarına ulaşamayacağını ifade etti.

Ülkedeki sorunlara değinen ve örnekler veren Candan, halkın yaşananlardan maddi ve manevi mağdur olduğunu ve yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Candan, gidişatın tersine çevrilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Sosyal devlet olma şartının insanlarına yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlayabilmek olduğunu belirten Candan, bütçede sağlık ve eğitime düşen payın artırılmasının olmazsa olmaz olduğunu belirtti, “Bu yapılmazsa mutlu ve huzurlu olamayacağız” dedi.

Ülkede “birlikte yönetme” anlayışının hakim olmasının önemine dikkat çeken Candan, bu kapsamda CTP’nin toparlayıcı kapasitesine işaret ederek, geçen gün yaptıkları yürüyüşte farklı kesimlerden katılan insanların varlığını hatırlattı.

Birçok sektör, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili alanlarında problemleri sürekli olarak ortaya koyduklarını ancak siyasetin bu süreçte geri kaldığını söyleyen Candan, “mutluluk endeksinde dibe doğru gidiyoruz” dedi ve çıkış yollarının aranması çağrısında bulundu.