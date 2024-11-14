Çavuş, Ege Üniversitesi Rektörü Budak ve Rektör Yardımcısı Şengün’ü kabul etti

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14/11/2024

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Çavuş, Ege Üniversitesi Rektörü Budak ve Rektör Yardımcısı Şengün’ü kabul etti

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün’ü makamında kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ege Üniversitesi arasında kurulacak iş birliğinin çeşitli yönleri ele alındı, tarımsal kalkınmaya yönelik ortak projelerin hayata geçirilmesi, kırsal ekonomiyi destekleyici girişimlerin planlanması ve sürdürülebilir tarımsal uygulamaların yaygınlaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunularak bölgesel ekonomik kalkınmayı teşvik edecek yeni alanların belirlenmesi üzerinde duruldu.

Görüşmenin ardından Çavuş, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a hediye takdim etti.

14/11/2024 15:06
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