Çavuş: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsızlık ve özgürlüğün teminatıdır”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bağımsızlık ve özgürlüğün teminatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşaması ve yücelmesi için her koşulda devlete çıkıldığını vurguladı.

Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41’inci kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirtti.

“Varoluş mücadelesi vererek bu topraklarda özgür bir devlet kuran aziz halkımızın emek ve fedakârlıklarıyla gurur duyuyoruz” diyen Tarım Bakanı Çavuş, bu mücadeleye öncülük eden Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ve şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirtti.

Çavuş, Kıbrıs Türk halkının yıllardır süren zorluklara rağmen özgürlük ve bağımsızlık idealleri doğrultusunda var gücüyle çalıştığını, 15 Kasım 1983'te cumhuriyetin ilan edilmesiyle bu hedefin taçlandığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının barış, özgürlük ve bağımsızlık ruhuyla kurduğu bu değerli mirasa sahip çıkma sorumluluğunda olduğunu da ifade eden Çavuş, “İleriye her zaman umutla bakan, birliğini koruyan ve geleceğe emin adımlarla yürüyen Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

-“Tarım ve su projeleriyle ülkemizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz”

Mesajında tarımla ilgili değerlendirmede de bulunan Tarım Bakanı Çavuş, tarım sektörünü güçlendirmek, gıda güvenliğini sağlamak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çalıştıklarını da belirtti.

Hüseyin Çavuş, şunları da belirtti:

“Halkımızın refahını artırmak ve üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alabilmeleri için attığımız adımlara Anavatan Türkiye’nin desteğiyle devam ediyor; hayata geçirdiğimiz tarım ve su projeleriyle ülkemizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.”