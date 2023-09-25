Çavuş yoğun bakımda tedavi gören Azerbeycan Milletvekili Paşayeva’nın ailesini ziyaret etti

ads ads ads ads
25/09/2023

ads
Çavuş yoğun bakımda tedavi gören Azerbeycan Milletvekili Paşayeva’nın ailesini ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Tarım Bakanları toplantısına katılmak üzere bugün gittiği Bakü'de, yoğun bakımda tedavi gören Azerbeycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın yattığı hastaneye giderek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıbrıslı Türklere yakınlığıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteğiyle bilinen Paşayeva ani rahatsızlık  sonucu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Paşayeva'nın  ailesini ziyaret eden Çavuş, Paşayeva’nın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni etti ve acil şifalar diledi.
Çavuş’a temasları sırasında KKTC Bakü temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik ediyor.

25/09/2023 16:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs, Çavuş
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.