Çavuşgil ölü bulundu

Lefkoşa'da Kermiya bölgesinde 68 yaşındaki Türkay Çavuşgil evinde ölü olarak bulundu.

Türkay Çavuşgil'in Vücut Geliştirme Şampiyonu Yakup Çavuşgil’in babası olduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 11:30 - 13:30 saatleri arasında, Lefkoşa-Kermiya'da , Sht Mustafa Ahmet Sokak üzerinde bulunan Metehan Apt-3 adresinde sakin Türkay Çavuşgil’in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.