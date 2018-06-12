HABER KIBRIS

Çavuşgil ölü bulundu

Türkay Çavuşgil evinde ölü olarak bulundu.

ads
12/06/2018

Çavuşgil ölü bulundu
ads

Lefkoşa'da Kermiya bölgesinde 68 yaşındaki Türkay Çavuşgil evinde ölü olarak bulundu.

Türkay Çavuşgil'in Vücut Geliştirme Şampiyonu Yakup Çavuşgil’in babası olduğu öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 11:30 - 13:30 saatleri arasında, Lefkoşa-Kermiya'da , Sht Mustafa Ahmet Sokak üzerinde bulunan Metehan Apt-3 adresinde sakin Türkay Çavuşgil’in cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Türkay Çavuşgil, haber, kıbrıs, kermiya, lefkoşa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems