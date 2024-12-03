Çavuşoğlu: Çocukların Başına Gelen Felaketi Sağlayanlar Cezalarını Almalı

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03/12/2024

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Çavuşoğlu: Çocukların Başına Gelen Felaketi Sağlayanlar Cezalarını Almalı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman'da İsias Otel’in yıkılmasının ardından yaşadıkları acıyı ve davanın önemini vurguladı. Çavuşoğlu, enkaz alanından geçerken ve ailelerle geçirdiği o altı günü hatırladığını belirtti. Bakan, “Yaşayarak gönderdiğimiz çocuklarımızı tabutla geri götürdük. Bu enkaz kaldırıldıktan sonra, çocukların başına gelen felaketi sağlayanların cezalarını almaları için devlet olarak, hep ailelerle birlikte her mahkemeye 100 kişilik ekiple geliyoruz. Hem aileleri yalnız bırakmıyor, hem de bu davayı sonuna kadar takip ettiğimizi göstermek durumundayız” dedi. Çavuşoğlu, son çıkan bilirkişi raporunun, yaşadıkları trajediyi fiilen gözler önüne serdiğini ifade etti.

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