Çavuşoğlu: Yasalarda değil denetimde eksiklikler var

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Doğuş Derya’nın taraflı olarak görüşlerini paylaştığı açıklamalarının herhangi bir araştırmaya dayanmadığını, usulsüzlüğün “sağcısı solcusu olmayacağını” dile getirdi.

Sahte diploma konusunda polis müdürüyle de görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, polisin araştırmasını tamamlamasından sonra Bakanlığın da sürece dahil olacağını söyledi.

Ülkenin genç bir cumhuriyet olduğunu yasalarda değil denetimde eksiklikler olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, denetime gereken altyapıyı kurma noktasında ihmal bulunduğunu belirtti.

Din kurslarıyla ilgili TC Büyükelçiliğinin görev yürüttüğüne yönelik iddiaların doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, böyle bir kanaate nasıl varıldığını sordu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliğinin eğitimle ilgisi olmadığını, bakanlıkla ve eğitimle ilgili bir iş yapmadığını dile getiren Çavuşoğlu, cami hocalarıyla ilgili koordine yaptığını belirtti.

Çavuşoğlu, din eğitimi konusunun bakanlık kontrolünde olması gerektiğini, bu eğitime vatandaştan talep olduğunu, ülkenin değişe nüfus yapısı içinde bu taleplerin bulunduğunu ifade etti.

İzin alınarak din kursu yapılması noktasında adım atıldığını dile getiren Çavuşoğlu, denetim için müfettiş kadrosunun artırıldığını, yaz kurslarının bakanlık kontrolünde okulda olması gerektiğini düşündüğünü söyledi

Hükümetin aşağı çekilmesiyle muhalefetin yukarı çıkarılamayacağını belirten Çavuşoğlu, bazı din kurslarının kapatıldığını ve kontrollerin de devam ettiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, talep karşılanmazsa kişilerin farklı noktalara gittiğini, 18 yaş altındaki kişilerin barınacağı yurtları çalıştırma izninin sadece bakanlıkla sınırlı olduğunu ifade etti.

“Demokratik, laik, özgür devlette sınırsızca konuşma hakkına sahipsiniz. Düşüncenize katılamasak da engelleme düşüncemiz yoktur. Siz de sizin gibi düşünmeyenlerin düşüncesine saygı duyun” diyen Çavuşoğlu, KKTC’nin kurumları, yasaları, yargısı ve yürütmesiyle var olduğunu, bu kurumlara güvenilmesi gerektiğini belirtti.

TC Lefkoşa Büyükelçiliğinin muhatapları olduğunu ancak amirleri olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, elçiliğin amirleri olmadığını devletin kendi makam ve temsilcileri ile yönetildiğini belirtti.