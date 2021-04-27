Çavuşoğlu: İTÜ’ye destek vermek için hazırız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İTÜ gibi köklü bir üniversiteye her alanda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı’yı kabul etti.

Görüşmede, İTÜ Kuzey Kıbrıs’a ayrılan alanlarda kampüs kurulmasına yönelik faaliyetler, geciken yatırımlar ve üniversitenin eğitim sektörüne katkısı ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, İTÜ gibi değerli ve köklü bir üniversitenin KKTC’de kampüs açmasının önemine işaret ederek, üniversiteye her alanda desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın eğitim alanında dünyada marka olmuş üniversitelere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, İTÜ kampüsleri için ayrılan alanların kamulaştırılması konusuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını, artık yatırım zamanı geldiğini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı da, üniversite alanının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait olması ve eski Milli Eğitim Bakanı olması nedeniyle bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti. Kınacı, amaçlarının, Kuzey Kıbrıs’taki eğitim – öğretim kalitesi ile araştırma- geliştirme çalışmalarını artırmak olduğunu kaydetti.

Kınacı, Gazimağusa ve Yenierenköy’de kendilerine ayrılan alanlarda kampüsler kurulmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, bugüne kadar gerek kamulaştırmada gerekse projenin onaylanmasında yaşanan gecikmeden dolayı istenilen noktaya gelemediklerini belirtti. Kınacı, sorunların çözümüyle birlikte hızlı bir çalışma sürecine gireceklerini, Bakan Çavuşoğlu’nun sürekli destek olduğunu ve desteğinin devam ettiğini aktardı.

Kınacı, hâlihazırda var olan Gemi İnşaatı Mühendisliği, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Gemi Makinaları Mühendisliği programlarına ek olarak, bu yıl Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Ekonomi- Finans ve Deniz İşletmeleri Yönetimi bölümlerinin açılacağını da kaydetti.

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27/04/2021 14:59