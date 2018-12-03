Meclis Genel Kurulu’nda, Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca yapılan konuşmalarda, emirname konusu yeniden gündeme getirildi.

Bu çerçevede söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, emirname konusuna değinerek, padişahlık döneminin kapandığını ve yeni yönetim modelinin artık ortak akıl yöntemiyle kararlar alınmasını gerektirdiğini söyledi.

Herkesin gelip geçici kararlardan bıktığını dile getiren Çavuşoğlu, “Ülkede olması gereken imar planıdır” dedi

Nazım Çavuşoğlu, siyasetçinin halkı temsil ettiğine işaret ederek emirnamenin yapılış aşamasında hangi sivil toplum örgütünün katkı koyduğunu öğrenmek istediğini belirtti.

Emirnamenin yayınlandığında neye hizmet edeceğinin de bilinmediğini savunan Çavuşoğlu, emirnamenin yayınlanmasının maksadının ne olduğunu sordu.

Halkın hiçbir teknik kesimiyle çalışılmadan emirname yayınlanmasının doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu yapılan icraatın ben bilirim olur mantığı ile yapıldığını dile getirerek, bilgilendirme toplantılarının da sağlıklı yapılmadığını kaydetti.