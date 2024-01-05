Çavuşoğlu: Yaşananları objektif bir şekilde mahkemeye aktardık

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs Programı’na katılarak Adıyaman'da devam eden İsias Otel Davası'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, dün mahkemede yaşananları anlattığını belirterek, İsias Otel sahibi sanık Ahmet Bozkurt'un ifadelerinin yalan olduğunu söyledi. Sanık avukatlarının salonu terk etme noktasına geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, yaşananları objektif bir şekilde mahkemeye aktardıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta ailelerin her şeylerini kaybettikleri bu trajik olayın mahkemede tekrar yaşandığını belirterek adaletin doğru bir şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı. "İşin özü bizim orada gördüklerimiz objektif olarak mahkemeye aktardık. Adaletin doğru biçimde yerine getirilmesi bizim için olmazsa olmazdır" diyen Çavuşoğlu, ailelerin 6 Şubat'taki trajediyi tekrar mahkemede yaşamasının zorluğuna dikkat çekti.