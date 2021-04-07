Çavuşoğlu: Yemlik arpada sorun yaşayacağız

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) zarar eden değil, devlet tarafından zarar ettirilen bir kurum olduğunu belirterek, yıllardır devletin kuruma yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediği, devletten alacağı parayı zamanında ödemediği için TÜK’ün zora girdiğini vurguladı.

TÜK batar, yok olursa ülkenin bundan büyük zarar göreceğini, tarım- hayvancılık politikası için TÜK’ün çok önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Toprak Ürünleri Kurumu ortadan kalkarsa maliyetler de artar, her şey bankaların eline geçer. TÜK, halk için yaşamalıdır, yok edilirse yeniden kurulamaz” dedi.

Yağmurların yeterince yağmamasından dolayı birçok bölgede kuraklık olacağının görüldüğünü ve yaptıkları incelemelerde tohumluk konusunda sıkıntı yaşanmayacağının görüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, ancak yemlik arpa konusunda sıkıntı yaşanacağını, yaz aylarında ihaleye çıkıp ülkeye yem getirileceğini kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu Haber Kıbrıs Web TV’de Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Maliye Bakanlığına teşvikleri bildirdik”

Küçükbaş hayvan doğrudan gelir desteği ve kulak numaraları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, “Nakit akışı sağlayacak olan Maliye Bakanlığına teşvikleri bildirdik. Ağıl bölgelerinin altyapısının hazırlanması bizim bakanlığımız sorumluluğunda ancak yerinin tespiti

İçişleri Bakanlığındadır. Ağıl izinleri, bölgeye uygun bir yerde özellikle kırsal kesimde verilmeli” diye konuştu.

“Gıda analizlerini açıklamak, caydırıcı oluyor”

Gıda üzerinde kullanılan limit üstü ilaçların kamuoyuna kendi döneminde duyurulmaya başladığını aktaran Çavuşoğlu, “Gıda analizlerinde farkındalık ve caydırıcılık olması için üretici ve ithal edenleri deşifre etmeye başlamıştık, bizden sonraki bakanlar da devam ettirdi. Bakanlığa güven duyuluyor. Denetim yapılması ve üreticinin kendini geliştirmesi için önemlidir. Eskiden verigo üzüm yemeye korkuyordum, yaptığımız girişimlerle üretici bilinçlendi kalıntı çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

“Toprak Ürünleri Kurumu zarar ettiriliyor”

Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) hakkında ise şöyle konuştu: “Toprak Ürünleri Kurumu’nu, her göreve geldiğimde batak buluyorum. Zarar eden bir kurum değil zarar ettirilen bir kurumdur. Toprak Ürünleri Kurumu’ndan emekli olanlar sigortadan değil, Toprak Ürünleri Kurumu’ndan ödeniyor. Maliye Bakanlığı, TÜK’ün sosyal sigorta sistemine geçirilmesine karşı çıkıyor. TÜK, arpanın ucuzlatılması görevini yerine getiriyor. Devlet kağıt üstünde destek vereceğini söylüyor, zamanında vermiyor. 12 buçuk milyon TL zamanında alamazsa, kredi alır ve faiz gideri oluşur. Övünülecek bir kurum ancak gününde para almıyor.

Tarım Bakanı olarak göreve geldiğimde çalışanların sosyal sigortaları ödenmezdi. Ambarlarda bir haftalık arpa vardı. 77 milyon TL overdraft vardı. ‘Neden beni bu göreve getirdiniz?’ diye sordum. Bana destek verileceğini söylediler ancak sonradan anladık ki bize ayrılan kaynaktan bahsettiler.

Toprak Ürünleri Kurumu batarsa büyük zararını görürüz. Hayvancılık politikası için Toprak Ürünleri Kurumu önemlidir. Dünyada arpa 2 buçuk TL’dir. Toprak Ürünleri Kurumu ortadan kalkarsa maliyetler artar her şey bankaların eline geçer. Halk için yaşamalıdır. Yok edilirse yeniden kurulamaz.”

“Yemlik arpada sorun yaşayacağız”

Nazım Çavuşoğlu, yağmurların yeterince yağmamasından dolayı, bazı bölgelerde arpaların istenen düzeye gelmediğini ancak, mevcut üründen tohumluk arpa çıkacağını, bu konuda sıkıntılar yaşanmayacağını belirtirken, yemlik arpa konusunda ise sıkıntı yaşanacağını kaydetti.

Sap üretimi konusunda geçmiş yıllardaki stokların birleştirileceğini ve ithalat yapılmasına gerek kalmayacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Sap sorunu yaşanmayacak ancak fiyat artacak. Herkes sahip çıksın. Yaz döneminde ihaleye çıkıp üreticiye satacağız. Mesarya’da kuraklık var” dedi.

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07/04/2021 13:16