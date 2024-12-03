Çeler farkındalık ve empati çağrısı yaptı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, her bireyin engelli adayı olduğunu kaydetti, farkındalık ve empati çağrısında bulundu.

Çeler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. KKTC'de şu anda 6 bin 500 engelli bireyin yaşadığına işaret eden Çeler, bu bireylerin tek isteğinin, ayrımcılığa uğramadan çalışabilmek, yaşayabilmek ve hak ettikleri hizmetleri alabilmek olduğunu vurguladı.

Ülke yönetiminin engelli bireylerin ihtiyaç ve talepleri karşısında “vurdumduymaz” olduğunu ve “eksik kaldığını”, bu kişilerin ihtiyaçlarının dernekler tarafından karşılanmaya çalışıldığını savunan Çeler, şunları kaydetti:

“Her birimiz birer engelli adayıyız. Birçok engelli vatandaşımız da hayata böyle başlamamıştı. Farkındalık hepimizin ihtiyacı olan şey. Çünkü farkındalık bizi harekete geçmeye, bir şeyler yapmaya zorlar. Engelli vatandaşlarımızın kamuya istihdamının artırılması, sosyal hayatlarını rahatça yaşayabilecekleri detayların da hem yerel yönetimler hem de merkezi hükümet tarafından gözden kaçırılmaması gerekir.”