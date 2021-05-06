Çeler: Ülkemizde ev içi şiddet çok ciddi derecede

“Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddeti Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi’nin ivedilik tezkeresinin yarın Cumhuriyet Meclisi’nde oylanması bekleniyor.

KAYAD tarafından 25 sivil toplum örgütünün desteğiyle hazırlanıp, TDP milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulan yasa önerisine elbirliğiyle destek olunup en iyi şekilde yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Ev İçi Şiddeti Önleme ve Ev İçi Şiddeti Gören Kişilerin Korunmasına İlişkin Yasa Önerisi”ne siyaseten sadece TDP’ye bir katkı sağlayacağı manasının çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

BRT’de 14. Saat programına konuk olan TDP Milletvekili Zeki Çeler’in yasa önerisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Çeler’in yasa önerisine ilişkin söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“ÜLKEMİZDE EV İÇİ ŞİDDET ÇOK CİDDİ DERECEDE”

“Şöyle bir algı vardır. Bizim ülkemizde ev içi şiddet yoktur diye düşünenler var. Halbuki bizim ülkemizde ev içi şiddet çok ciddi derecede vardır. Bunu bakanlık yaptığım dönemden biliyorum. Hem de sivil toplum örgütlerinin bu konularda yaptıkları anketler, araştırmalar ve çalışmaların neticesinde ne kadar bu konuda sıkıntı olduğu bilinir. Bu memlekette sadece şiddet fiziksel şiddet demek değildir. Ekonomik şiddet, sözlü şiddet ve benzeri birçok şiddet türü vardır. O yüzden bu yasa neyi getirir? Şiddetin türlerini açıklar. Ev içi şiddetin suç olduğunu anlatır” ….

“Ev içi şiddet bir suçtur. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nde de varolan bir yasadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde de bu yasal düzenleme ile 2684 no’lu yasayla belirlenmiş ve evi içi şiddetin türlerini de anlatarak, polise de yetki verir”

“KORUMA EMRİNİN HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ SAĞLAR”

“Koruma emrinin hemen yürürlüğe girmesi açısından bu yasa önemlidir. Bu yasa anında hemen koruma emrinin yürürlüğe girmesini sağlar. Ve de tutukluluğun süresini uzatabilir”….

“Bu yasa elektronik alt yapı sisteminin kurulmasını da emrediyor. Bir ağ olacak. Hem okullar, sağlık bakanlığı, polis, yerel yönetimlerle çoklu mekanizma oluşturulacak”…

“SİYASETEN SADECE TDP’YE BİR KATKI SAĞLAYACAĞI MANASI DÜŞÜNÜLMEMELİ”

“Inaniyorum ki yasayı doğru anlattığımızda Meclis’teki arkadaşlara soru işaretleri kafalarından kalkacak. Zaten bu baştan sıfırdan yazılan bir yasa olduğu için Meclis alt komitesinde de sıfırdan her bir maddesine, kelimesine, noktasına, virgülüne dokunup, çıkarılabilecek, eklenebilecek, düzeltilebilecek bir uygulamadadır. O yüzden bir sıkıntı olacağına inanmıyorum. Bunun ekonomik yada siyaseten sadece TDP’ye bir katkı sağlayacağı manası düşünülmesine gerek yok. Bu insancıl birşeydir. Bu insanlarımızın, evlatlarımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun, eşimizin, kendimizin korunabilmesi için devletin sorumluluğunda polisin de aslında gücünü artıracak”….

“YASANIN GEÇMESİNDE BİR SIKINTI OLACAĞINA İNANMIYORUM”

“Yasa önerisine sanırım yarın ivedilik alınacak. Bunu TDP sundu diye TDP’nin sayfasına yazacak birşey yoktur. Ben Başbakan ile de bu konuyu konuştum. Sonuçta bu yasa Saner hükümeti döneminde yapılmış birşey olacak. Bunu Çeler, Angolemli, Özyiğit imzalamış olsa bile bu Saner’in hükümetinde geçmiş olacağı için onların hanesine yazılacak. Kimin hanesine yazılacağı önemli değil. Önemli olan bugüne kadar yanlış hatırlamazsam 23 kadınımızı cinayete kurban verdik. Bundan sonra kimsenin ne cinayete kurban gitmesi ne çocuklarımızın ne de herhangi birimizin şiddet görmememesi için bu yasa önemlidir”

“ARKADAŞLAR ENGEL OLMAK YERİNE YASANIN EN İYİ ŞEKİLDE ÇIKMASI İÇİN KATKI KOYMALI”

“Umarım Meclis’te bu yasaya karşı farklı düşünceleri, endişeleri vya değşişik fikirleri olan arkadaşlar engel olmak yerine bunu en uygun şekilde diğer yasalarla uyumlaştırarak ülkemizde her yasayla ve bilinçle bunu uyumlaştırarak, hayata geçirmeyi sağlarız. Bugün Karpaz’dan Yeşilırmak’ta her polis biriminde farklı uygulama vardır. Bir standart yoktur”….

“ŞİDDETE UĞRAYAN BİRÇOK KİŞİ SESİNİ ÇIKARAMIYOR, KORKUYOR”

“Devlet mekanizmasının maalesef yetersiz olmasından, sığınma evlerinin yetersizliğinden, polisin uygulamalarının farklı olmasından dolayı şiddete uğrayan birçok kişi sesini çıkaramıyor, korkuyorlar. Yoktur diye söylenir ya aslında çok vardır. Bu insanların gördükleri şiddeti engellemek, ölüme engel olmak için hepimizin bu yasanın üzerine sarılıp, düzeltmeleri yapıp hayata geçirmesi lazım gerekir” BRT

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06/05/2021 11:23