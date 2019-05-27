Cep Telefonlarının Yakın Zamanda Her İki Tarafta Kullanılabilmesi Bekleniyor

Cep telefonlarının adanın her iki tarafında kullanılabilmesi konusundaki son hazırlıkların Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda ele alındığı, yakın bir gelecekte cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilmesinin beklendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı; Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, ülkede faaliyet gösteren GSM operatörlerinin temsilcileri, Ticaret ve Ekonomi Teknik Komitesi Başkanı Günay Çerkez ile yaptığı toplantıda, cep telefonlarının adanın her iki tarafında kullanılabilmesi için son hazırlıkları gözden geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıda Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökcekuş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 2015’te kararlaştırarak kamuoyuna birlikte açıkladıkları cep telefonları konusundaki güven artırıcı önlemin uygulanması konusunda öne sürülen engeller, Rum tarafının geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk tarafının en başından beri önerdiği modeli benimsediğini teyit eden girişim yapmasıyla aşılmıştı.

Buna göre 26 Şubat’ta yaptıkları toplantıda iki liderin de teyit ettikleri çerçevede Kıbrıslı Türk ve Rum GSM operatörleri Avrupa’daki bir merkezle ayrı ayrı anlaşma yapma yoluna gidecekler.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda Kıbrıslı Türk GSM operatörlerinin temsilcileri, cep telefonlarının Kıbrıs’ın her iki tarafında kullanılabilmesi için verilen karar uyarınca, İsviçre’de bulunan Comfone şirketiyle önümüzdeki günlerde ayrı ayrı sözleşme imzalayacaklarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ilettiler.

Yakın bir gelecekte cep telefonlarının her iki tarafta da kullanılabilir hale gelebilmesi bekleniyor.