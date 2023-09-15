Cesurer, Oğlunun İstihdam Edilme Sürecini Açıkladı

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, Kıb-Tek’e geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve aralarında oğlu Doğukan Cesurer’in de bulunduğu 16 kişinin hangi kapsamda mülakata çağrıldığı konusu netleşene ve buna bağlı olarak olarak atılacak adım netleşene kadar görev ve yetkilerini Sendika Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’ya devrettiğini açıkladı.

Çağlayan Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, oğlunun kuruma geçici işçi statüsünde istihdam edilmesinin kendisine bildirilmesinin ardından yaşananların kendisini zan altında bıraktığını ve Sendika’nın saldırılara maruz kalmasına yol açtığını kaydetti.

Oğlu Doğukan Cesurer’in Kıb-Tek’in 25 Temmuz 2023 tarihinde ilan ettiği münhal kapsamında elektrik elektronik teknisyenliği kadrosu için başvuruda bulunup 31 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen yazılı sınava girdiğini, ancak sınav sonucunda kuruma alınan 73 kişilik listeye girmediğini kaydeden Çağlayan Cesurer, oğlunun 13 Eylül’de ise telefonla aranarak mülakata çağrıldığını ve geçici işçi statüsünde istihdam edildiğini kaydetti.

Cesurer açıklamasında, “Bu sebeple, oğlumun ve oğlumla birlikte toplam 16 kişi olduğunu öğrendiğimiz bu isimlerin hangi kapsamda bu mülakata çağrıldığı konusu netleşene ve buna bağlı olarak sonrasında atacağımız adım belirlenene kadar, göz nurumuz El-Sen’in yıpranmaması adına, görev ve yetkilerimi Sendika Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’ya devrediyorum. Elsen tüzüğü bu süreceğin nasıl yürüyeceği konusunda açık ve nettir” ifadelerini kullandı.