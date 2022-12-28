Çetinkaya, sahasına dönmek için gün sayıyor

Çetinkaya Türk Spor Kulübü (TSK), Lefkoşa'yı Rum yönetiminden ayıran Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Taksim Sahası'nda 8 yıl aradan sonra tekrar top koşturmak için gün sayıyor.

Çetinkaya TSK Futbol Takımı, dönemin "Kıbrıs Cumhuriyeti" liginde oynarken Rumların 1955'te Türk takımlarını kendi şehirlerindeki statlara sokmaması üzerine 1958'de kulübe tahsis edilen Taksim Sahası, 1958'den 1974 yılına kadar Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları nedeniyle defalarca kapatıldı.

KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki Yeşil Hat'ın daraldığı bir alanda yer alan, 1974'ten sonra BM tarafından kontrol edildiği için kullanılamayan saha, Çetinkaya TSK'nın 2009'da BM Barış Gücü'ne (BMBG) başvurusu üzerine sadece takımın antrenmanlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla tekrar açıldı.

Daha sonra 2014'te KKTC ile GKRY arasında ortak olarak düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) Lefkoşa Seyirci Özel Etabının güzergahında olması sebebiyle yıkılan saha 8 yıldır kapalı tutuluyordu.

KKTC Dışişleri Bakanlığının girişimiyle BM, Taksim Sahası'nın tekrar Çetinkaya TSK'nın kullanımına verilmesini ekim ayında kabul etti.

Sahanın kullanım hakkının tekrar verilmesinin ardından KKTC tarafından başlatılan inşaat çalışmaları devam ederken açılışın ocak ayında yapılması planlanıyor.

Çetinkaya Futbol Takımı'nın 8 yıl aradan sonra döneceği Taksim Sahası'nı, sadece antrenman ve hazırlık maçları için kullanacağı belirtildi.

Tarihi sahanın tribününün yarısı Yeşil Hat, diğer yarısı ise GKRY toprağı kabul edildiği için Çetinkaya taraftarları ve futbolseverler, maçları ve antrenmanları, sahaya 3-4 metre uzaklıktaki KKTC tarafında kalan sur üzerinden izleyebilecek.

Taksim Sahası açıldıktan sonra Çetinkaya TSK Futbol Takımı oyuncuları, antrenmanlara KKTC topraklarındaki surlardan indirilen merdivenle polis kontrolünden geçmeden gidip gelebilecek.

KKTC arşiv kayıtlarına göre, Kıbrıs'ta Türk takımı olarak 1930'da kurulan Çetinkaya TSK, o yıllarda Cirit Hisarı olarak bilinen alanda belirli aralıklarla maçlar yaptı.

Taksim Sahası'nın tekrar yapımının kabul edilmesine ve kullanım hakkının Çetinkaya TSK'ya iadesine tepki gösteren Rumlar, BM'den inşaatı durdurmasını istedi.

Çetinkaya TSK Başkanı Süleyman Yemen, sahanın tarihi geçmişiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'te ralli için yıkılan Taksim Sahası'na tekrar dönebilme hakkına kavuşmanın önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Yemen, ocak ayında açmayı planladıkları sahada ilk etapta futbol takımlarının idman yapacağını, daha sonra ise hazırlık maçları düşündüklerini ifade ederek "Vatan toprağı olarak gördüğümüz sahamıza geri dönmek büyük bir kazanım ve başarıdır." dedi.

Takımın kalecisi Atakan Zubi de takımlarının saha sorunu yaşadığını bu nedenle devamlı maç ve antrenmanlar için stat değiştirdiklerini belirterek Taksim Sahası'nda top koşturacakları günleri sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Sahanın hikayesini büyüklerinden dinlediğini, tribünler olmasa da sur üstüne toplanacak taraftarlarının kendilerine moral vereceğini ifade eden Zubi, "Tekrar kendi sahamıza döneceğimiz için mutlu ve gururluyuz. Buraya sadece saha gözüyle bakmıyoruz, bizim takımımızla sembolleşen bir yer." diye konuştu.

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28/12/2022 13:29