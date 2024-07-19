Çetinkaya U14 Teknik Direktörü Bülent Şahin’den Duygu Dolu Şampiyonluk Teşekkürü

Çetinkaya U14 takımının Teknik Direktörü Bülent Şahin, unutulmaz bir turnuvanın ardından duygu dolu bir teşekkür mesajı yayımladı. RED OIL ailesine, böylesine güzel bir turnuvayı çocuklara yaşattıkları için minnettarlığını dile getirirken, organizasyonun çocuklara unutulmaz anılar ve deneyimler kazandırdığını belirtti.

Salih Hoca'ya Özel Teşekkür

Şahin, süreç boyunca kendilerini hiç yalnız bırakmayan Salih hocalarına ayrıca teşekkürlerini iletti. Salih Hoca'nın liderliğinde takımın her zaman daha ileriye gitmeyi başardığını vurguladı.

Kaleci Antrenörü İsmur Hoca'ya Şükranlar

Yıllardır birlikte çalıştığı ve her zaman yanında olan kaleci antrenörü İsmur hocasına da teşekkür eden Şahin, İsmur Hoca'nın özverili çalışmaları ve disiplinli yaklaşımı sayesinde kalecilerin her zaman en üst seviyede performans sergilediğini ifade etti.

Kulüp Yönetimine ve Eski Başkanlara Minnettarlık

Çetinkaya Başkanı Mehmet Tatar ve yönetim kuruluna, isteklerini hiçbir zaman geri çevirmedikleri ve her daim yanlarında oldukları için minnettar olduğunu belirten Şahin, ayrıca geçmişte kendilerine destek olan eski başkanlara da teşekkür etti. Onların katkılarının, bugün elde edilen başarıların temelini oluşturduğunu söyledi.

Ailelerin Sonsuz Desteği

Turnuva boyunca yağmur, çamur, sıcak demeden kendilerini destekleyen ailelere sonsuz teşekkürlerini sunan Şahin, çocukların arkasındaki en büyük gücün aileler olduğunu vurguladı. Bu desteğin, oyuncuların motivasyonunu ve özgüvenini artırarak şampiyonluk yolunda büyük rol oynadığını belirtti.

Aslan Yürekli Çocuklara Teşekkür

Son olarak, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan aslan yürekli çocuklara teşekkür eden Şahin, sahada gösterdikleri azim ve kararlılık ile kendilerine gurur yaşattıklarını ifade etti. Tüm oyuncuların gelecekte de başarılı olacağına olan inancını dile getirdi.

Bülent Şahin'in bu duygu dolu mesajı, sadece sahada elde edilen bir zaferden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir ekip çalışmasının, fedakarlıkların ve birlikteliğin de bir göstergesi olduğunu gözler önüne seriyor. Şahin, mesajını tüm ekibe ve destekçilere tekrar teşekkür ederek ve daha nice başarılarda birlikte olmayı dileyerek sonlandırdı.