Çocuk Kaçırma Olayında Bir Kişi Daha Tutuklandı

Larnaka’da, geçtiğimiz Salı günü, okullarında bulundukları sırada kaçırılan, “Kamares İlkokulu” öğrencileri Themistoklis Doglis ve

Filippos Stamatakis isimli 11 yaşındaki iki çocuk ile ilgili olayda, bir kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Politis gazetesi, Rum polisinin, olayla ilgili soruşturması kapsamında, çocukları kaçıran Yorgos Nikolau’ya reçete olmaksızın, sakinleştirici hap temin eden Larnaka Genel Hastanesi’nde görev yapan 41 yaşındaki L.P (E) isimli hasta bakıcıyı da tutukladığını yazdı.

Gazete söz konusu hasta bakıcının, çocukları kaçıran Yorgos Nikolau’nun evinde polis tarafından tespit edilen sakinleştirici hapları, Nikolau’ya temin ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Hasta bakıcının, kaçırılan çocukların ebeveynlerinin çalıştığı hastanede çalıştığına da dikkati çeken gazete, hasta bakıcının bugün mahkeme önüne çıkarılmasının beklendiğini de yazdı.

Habere göre çocukları kaçıran Nikolau, polise verdiği ifadede söz konusu hasta bakıcı ile arkadaş olduğunu söylemişti.