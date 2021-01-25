Cranberries Dance Studio'da Bir Pozitif Vaka

Cranberries Dance Studio Direktörü Eda Kutruza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir eğitmenin ve üyenin pozitif çıktığını duyurdu. Kutruza, kendisinin PCR testinin negatif olduğunu belirterek tedbir amaçlı karantina otelinde olduğunu belirtti.

Cranberries Dance Studio'nun bir süre kapalı kalacağını belirten Kutruza, 18 Ocak'tan itibaren kendileri ile temasta bulunan herkesin test yaptırmasını istedi.

Kutruza'nın paylaşımı şöyle:

Sevgili Üyelerim,

Üyelerimizden bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda Sağlık Bakanlığımız tarafından karantina oteline alındık.

Bana yapılan test sonucu NEGATİF olup,reformer eğitmenimizin test sonucu POZİTİF çıkmıştır. Ben önlem amaçlı Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü süre boyunca karantina merkezinde izole olacağım.

Bu süre boyunca stüdyomuzda hizmet veremeyeceğiz.

Pazartesi (18.01.21) gününden itibaren bizlerle temasda bulunan herkesin, sorumluluğumuz gereği test yapmalarını önemle rica ederiz.. Sağlıkla kalın

(Cranberries Dance Studio)

Eda Kutruza

Bu habere tepkiniz:



25/01/2021 10:15