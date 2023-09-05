Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 05 Eylül 2023

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını yayımladı. Rakamlar beklentilerin üzerinde geldi. Aylık bazda %7 beklentisine karşın TÜFE %9,09 oldu. Yıllık bazda TÜFE ise %55,90 seviyelerinde beklenirken %58,94 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aralık ayına göre ise TÜFE %43,06 arttı. Aylık bazda en sert yükseliş %16,61 ile ulaştırmada görüldü. İkinci sırada %9,36 ile ev eşyası ana harcama grubu yer aldı. Üretici fiyatlarında da artış sürdü. Ağustos ayında ÜFE, bir önceki aya göre %5,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,41 artış kaydetti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %9,99, imalatta %5,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %10,16 ve su temininde %6,88 arttı. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız.” İfadelerini kullandı.



Açıklanan enflasyon verilerinin ardından bazı kurumlar tahminlerini revize etti. New York merkezli yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye’de enflasyonun 2024 yılının mayıs ayında %73 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı. 2023 yıl sonu beklentisi ise %62’den %65’e çıkartıldı. Kurum yıl sonu politika faizi beklentisini ise %40’tan %45’e çıkardı. HSBC ise 2023 yıl sonu enflasyonunun %70 seviyelerine yakın olacağını ön görürken, politika faizinde ise kötü gelen enflasyon sonrası daha sert artışlar yapılabileceği ön görülerek, bu ay politika faizinin %27,5 yerine %30 seviyesine çıkarılabileceği tahmin edildi.



Türkiye Ticaret Bakanlığı ağustos ayı verilerine göre, 2023 yılı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar, ithalat %6,3 oranında azalışla 30 milyar 494 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Ağustos ayında 8 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Çin aldı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi’de yaklaşık 3 saatlık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ticari ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular değerlendirilirken, Karadeniz Tahıl Koridoru’nun tekrardan canlandırılması da ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz Tahıl Koridoru’nu canlandırmak istediklerini, ancak Rusya’ya verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “Tahıl sevkiyatında, BM ile önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık. Bu yeni süreç vasıtasıyla netice almanın mümkün olduğu kanaatindeyim.” İfadelerini kullandı.



Bugün Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de hizmet PMI rakamları açıklanacak. Ayrıca Euro Bölgesi’nde ÜFE rakamları takip edilecek. ABD tarafında fabrika siparişleri açıklanacak.



USDTRY 26,784, EURTRY 28,921 ve GBPTRY 33,843 seviyelerinde fiyatlanıyor.





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