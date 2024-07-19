Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19/07/2024

Türkiye piyasaları açısından skin bir günü geride bırakırken bugün kapanış sonrası gelecek Moody’s raporu piyasaların odak noktasında olacak. Konsensüs beklenti Moody's'in Türkiye notunu B3'ten B2'ye çıkarması yönünde. Fakat Moody’s’in S&P ile Fitch ile aynı kademeye getirme olasılığı da bulunuyor. Bir kademe artışın son günlerde hisse senedi piyasasındaki olumlu hareketin arkasındaki itici güç olduğunu ve fiyatlandığını varsayarsak, 2 kademe artış dışında bir açıklamanın piyasalara çok fazla bir etkisinin olmayacağı beklenmekte. BIST100 dün günü yatay bitirerek 11,139 seviyesinden kapanış yaptı. Türk Lirasındaki değer kaybı da USDTRY’nin günü 33.08 seviyesinden yatay kapamasıyla bir süreliğine durmuş gibi gözükmekte. Ayni şekilde EURTRY ve GBPTRY de hafif gerileyerek günü 36.1480 ve 42.96 seviyelerinden tamamladılar. Bugün açılışta USDTRY 33.10, EURTRY 36.047 ve GBPTRY 42.84 seviyesinden işlem görmekte.

Dün takip edilen verilerden TCMB YP rezerv rakamları artışa işaret ederek yabancı yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşları açısından Türkiye’nin olumlu yöne gidişatını tekrardan teyit etti. Açıklanan verilere göre TCMB brüt Döviz rezervleri geçen hafta 148,4 milyardan 153,8 miyar dolara yükseldi. Net rezervler ise 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi. Özellikle Swap hariç net rezervler tarafında hızlı toparlanma dikkat çekti. 18 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 18,10 milyar dolardan 22,2 milyar dolaa yükseldi. TCMB’nin döviz piyasasında alıcı olması Türk lirasındaki değer kaybını açıklarken, döviz rezervlerindeki iyileşmenin devam etmesi beklentileri kredi derecelendirme kuruluşlarının takvim dışı değerlendirme yaparak not artışı yapabileceği şeklinde yorumları da beraberinde getirmekte.

Yurt dışı tarafta günün en önemli olayı Avrupa Merkez Bankası faiz kararı oldu. ECB, beklentilere paralel olarak refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla %4,25,%3,75 ve %4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde faizleri gerektiği müddetçe kısıtlayıcı tutma taahhüdünü yineleyen ECB, kısıtlayıcılığın seviyesinin ve süresinin verilere bağlı olacağını belirtti. ECB Başkanı Lagarde ise karar sonrası yaptığı açıklamalarda faiz indirimine ilişkin mesajlar vermezken, veri odaklı gidileceğini dile getirdi. Reuters’ta yer alan bir başka habere göre ECB’nin daha şahin

politika yapıcılarından bazılarının bile, gelen verilerin dezenflasyonun devam

ettiğini teyit etmesi halinde Eylül ayında faiz indirimine açık olduğu belirtildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) iş gücü piyasasına ilişkin verilerine göre, İngiltere'de istihdam oranı Mart-Mayıs döneminde yüzde 74,4 oldu. Aynı dönemde işsizlik yüzde 4,4'e yükselirken, işsizlik oranı bu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,2 ve geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,4 arttı.

ABD'de faiz indirim zamanlamasının belirlenmesi bakımından büyük önem arz eden istihdam verileri dün açıklandı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Temmuz ile biten haftada 243 bin artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen başvuru sayısının 229 bin olacağı öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 222 binden 223 bine çıkarıldı.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı. Raporda tüketicilerin yalnızca gerekli olan ürünlere yönelmesiyle fiyat artışlarının ılımlı olduğu ifade edildi. İstihdamın da ılımlı artış kaydettiği vurgulanan raporda 5 bölge, ekonomik aktivitenin yatay seyrettiğini veya düştüğünü bildirdi. Raporda, "Ekonominin geleceğine ilişkin beklentiler, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağı yönündeydi." değerlendirmesi yer aldı. Raporda enflasyon hızının ılımlı olduğu belirtilirken, çoğu bölge girdi maliyetlerinin dengelenmeye başladığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde ABD tarafında beklentileri aşan perakende satış verilerine kıyasla dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla karışık bir görünüm ortaya çıktı. Bugün dolar endeksi güne 103.65 seviyelerinde başlasa da gün içinde yaşadığı yükselişle 104.20 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdi. Dolar endeksindeki değer kazancı ve faiz kararının beklentiler dahilinde gelmesi; EURUSD paritesinin güne 1.0940 seviyelerinden başlasa da düşüş yaşayarak günü 1.09 seviyesinin hemen altında kapamasına sebep oldu. Ayni şekilde GBPUSD paritesi de günü yaklaşık %0.45 değer kaybı ile 1.2945 seviyelerinde kapattı.

Bugün Türkiye’de yabancıların sermaye piyasası işlemlerine dair rakamlar açıklanacak. Yurt dışı tarafta ise İngiltere perakende satış, Almanya ÜFE ve AB cari işlemler dengesi rakamları takip edilecek.