Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 23 Aralık 2020

ABD 3. Çeyrek büyüme rakamlarının son okunması dün açıklandı. 2. Çeyrekte %31,4 daralan ABD ekonomisi 3. Çeyrekte önceki çeyreğe göre ilk okunmada %33,1 büyüme kaydetmişti, dün açıklanan son revizyonla beraber büyüme oranı %33,4 oldu.

Öte yandan Amerika kanadından gelen mali teşvik konusundaki gelişmeler yakından takip ediliyor. 900 milyar dolarlık mali teşvik paketi Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçti. Ve onaylaması için ABD Başkanı Trump'a gönderildi. Trump ise twitter üzerinde açıklama yaptı ve teşvik paketi için değişiklik yapılmasını ve paketin yetersiz olduğunu belirtti. Trump pakette yer alan 600'er dolarlık nakit yardımın 2 bin dolara çıkarılması çağrısında bulundu.

Diğer yandan Coronavirüsün mutasyona uğraması haberleri ve çeşitli ülkelere hızla yayıldığının açıklanmasıyla risk iştahının düşük başladığı haftada aşının mutasyona uğramış virüse de karşı etkili olduğuna yönelik yapılan bazı açıklamalar şu aşamada piyasaları rahatlatan bir gelişme olarak takip ediliyor. Biontech CEO'su Uğur Şahin'in mutasyona uğrayan yeni tip Covid-19 için istenmesi halinde 6 hafta içerisinde yeni aşı geliştirilebileceğine dair açıklaması da risk alma iştahını toparladı.

TL tarafında ise dün Akşam saatlerinde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin görev süresinin 15 Haziran'a kadar uzatılması ve Libya'ya asker gönderilmesine yönelik teskerenin süresinin 18 ay daha uzatılması ile kurlarda bir miktar hareketlilik görüldü.

Yarın ise TL açısından önemli bir gün. Geçtiğimiz toplantıda Merkez Bankası beklentilerin üzerinde faiz artış yoluna gitmişti. Piyasalar yarın ki toplantıda da faiz oranlarındaki artırımın devam edebileceğini bekliyor. Genel beklentiler ise 100 ile 150 baz puanlık artırım olabileceği yönünde.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,491 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,6570 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,3117 GBPTL kuru ise 10,2298 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru7,6645 EUR/TL kuru 9,3388 GBP/TL kuru ise 10,2824 seviyesinden işlem görmeye başladı.





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23/12/2020 09:33