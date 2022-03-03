Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Mart 2022

ABD Merkez Bankası FED, Amerikan ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunu yayınladı. Raporda, gelecek 6 ay boyunca genel ekonomik görünümün istikrarlı ve iyimserliğin hakim olduğu belirtildi. Ancak belirsizliğin yüksek olduğu da vurgulandı. Fiyatların ülke genelinde güçlü bir hızla arttığına dikkat çekildi. Bunun yanında ekonominin Ocak ayının ortasından bu yana ılımlı ile orta hızda büyüdüğü belirtildi.

FED Başkanı Jerome Powell, Mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu açıkladı. Powell, Ukrayna'daki savaşın ABD ekonomisine kısa vadeli etkilerinin oldukça belirsiz olduğunu ve bölgedeki durumu yakından takip edeceklerini belirtti. Fed Başkanı, arz endişelerinin hafiflemesi ve ılımlı talebin etkisiyle enflasyonun bu yıl gerileyeceği tahmininde bulundu.

Dünya Bankası’da Rusya ve Belarus’a yönelik yaptırımlara katıldı. Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ve Ukrayna halkına yönelik düşmanlıkların ardından Dünya Bankası Grubu, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını derhal durdurmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Euro Bölgesi enflasyonu yükselmeye devam ediyor. Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde enflasyon aylık bazda %0,9 ve yıllık bazda %5,1 artış gösterdi. Enerji fiyatlarının enflasyonda büyük pay sahibi olduğu açıklandı. Rusya-Ukrayna krizi ile enerji maliyetlerinin daha da artması ve enflasyonda yukarı yönlü hareketleri tetiklemesi bekleniyor.



Uluslarararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's, yaptırımlar sonrası artan riskleri gerekçe göstererek Rusya'nın kredi notlarını düşürdü.

Rusya-Ukrayna arasında dün gerçekleştirilmesi beklenen 2. Tur görüşmeler bugüne ertelendi. Bugün Türkiye Tüfe ve Üfe rakamları takip edilecek.

USDTRY 14,111 seviyelerinde fiyatlanırken, EURTRY 15,657 ve GBPTRY 18,913 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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03/03/2022 10:46