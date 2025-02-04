Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Şubat 2025

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; küresel çapta ortaya çıkan ticaret savaşları endişelerinin risk iştahını daraltmasının etkisiyle, 86 puan civarında negatif başlangıç yaptı. Gün içerisinde de satıcılı bir seyir izleyen endekste, seansın sonunu yüzde 2,30 oranında sert düşüşle 9.774,40 puan seviyesinden noktaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), dün 2025 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarında açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 5,03 oranında artış kaydederken, yıllık olarak ise Aralık ayındaki yüzde 44,38 seviyesinden baz etkisi ile yüzde 42,12 düzeyine geriledi. Üretici Fiyat Endeksi ise aylık olarak yüzde 3,06 oranında artış gösterirken, bu endeksin yıllık bazda artış oranı ise yüzde 28,52 seviyesinden yüzde 27,20 düzeyine geriledi.

Enflasyon verisi sonrasında Türkiye piyasalarda satışlar derinleşti.. Fakat, 2024 yılının son enflasyon raporu toplantısında Ocak ayında yıllık enflasyonun %42 olmasının beklenmesi ile TCMB’nin projeksiyonlarına uyumlu enflasyon verisinin açıklandığı görülüyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), dün Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi(PMI)’ni açıkladı. Endekse göre; Aralık ayında 49,1 olarak gerçekleşen Manşet PMI, Ocak ayında 48,0 düzeyine gerileyerek üst üste onuncu ayda 50,0 eşik değerinin altında kaldı.

Küresel tarafta ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonunda Meksika ve Kanada’ya uygulanmasını kararlaştırdığı yüzde 25’lik ek gümrük vergilerini, 30 gün için askıya aldığını açıklaması önemliydi. Öte yandan, Çin ile yapılacak görüşmelerde olumsuz bir sonuç çıkması durumunda ek tarifelerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ardından gelen ertelemelerin belirsizliği artırdığı ve güvenli liman talebini desteklemesiyle rekor seviyeye yakın sabit kaldı.

Altın, Pazartesi günü ons başına 2.830 doların üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin en büyük iki petrol tedarikçisi Meksika ve Kanada'ya yüksek tarifeler koymayı bir ay ertelemesinin ardından Salı günü geriledi.

Brent vadeli işlemleri yüzde 0,5 düşerek varil başına 75,55 dolara gerilerken, ABD ham petrolü 75 yüzde1 düşerek 72,41 dolardan işlem gördü.

Bununla beraber Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı 99,000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 36.03, GBP/TRY 44.67, EUR/TRY 37.10 seviyesinden işlem görüyor.