Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 8 Şubat 2022

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarına ilişkin dün akşam açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “Bugün Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak ayına ait hazine nakit dengesi verisini açıkladı. Nakit dengesi Ocak'ta 37,8 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge ise Ocak'ta 24,8 milyar TL açık verdi. Aralık ayında 92 milyar TL ile rekor açık veren Hazine'nin son bir yıllık süreçteki açığı ise 153 milyar TL oldu.



Türk lirasının ticaret yapılan paraların ortalamasına göre değerini gösteren Reel Efektif Döviz Kuru, Ocak ayında tarihi dip seviyeden yükseldi. Aralık ayında 47,90 ile tüm zamanların en düşük seviyesine inen gösterge, Ocak ayında 52,89'a yükseldi. Ocak ayında TL'nin dolar başta olmak üzere döviz karşısında yatay seyir izlemesi ve oynaklığın da azalması ile veride dip seviyeden toparlanma yaşandı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyede kalacağını belirterek, “Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor." Açıklamasını yaptı. Salgınla ilgili belirsizliklerin bir miktar azaldığını anlatan Lagarde, jeopolitik gerilimlerin arttığını ve sürekli yüksek enerji maliyetlerinin tüketim ve yatırım üzerinde beklenenden daha güçlü bir yavaşlamaya neden olabileceğini belirtti. Enflasyon Avrupa Merkez Bankası’nın %2’lik hedefine rağmen Ocak ayında %5,1 ile tarihi zirve yapmıştı.



Uluslararası Para Fonu (IMF), artan jeopolitik gerilimlerin Euro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı ve enflasyona yönelik yukarı yönlü bir risk oluşturduğunu bildirdi. Açıklamada, Euro Bölgesi ekonomisinin geçen yılın sonunda kriz öncesi seviyesine ulaştığı kaydedildi. Tedarik zinciri aksamaları, yüksek enerji fiyatları ve Kovid-19 vakalarının artışa geçmesinin büyüme için kısa vadede olumsuz etkenler olduğu belirtildi. Yukarı yönlü enflasyon risklerinin de arttığı belirtilen açıklamada, geçici faktörlerin ortadan kalkmasıyla 2022’de enflasyonun düşeceği ve Avrupa Merkez Bankası’nın hedefi olan %2’nin altında kalacağı tahmin ediliyor açıklaması yapıldı.

Veri akışının sakin seyrettiği haftada, TL’de yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor. USDTRY 13,593, EURTRY 15,516 ve GBPTRY 18,374 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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08/02/2022 10:26