CTP 50. yılını kutluyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kuruluşunun 50’nci yılını kutluyor.

27 Aralık 1970’te kurulan parti, 50’nci yıl mesajında “barışın partisi olmaya devam edeceğini, federal çözümü adaya getireceğini, emek mücadelesini yükselteceğini” vurguladı.

CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, “toprağa serpilen tohumların yeşermesi ve başakların filizlenmesinin üzerinden tam 50 yıl geçtiği” kaydedildi.

Açıklamada, 1970 yılında dönemin BEY (Bayraktarlık-Elçilik-Yönetim) idaresine karşı ‘demokrasi, özgürlük, barış’ talepleriyle toplumun bağrından kopan bir avuç yürekli ve aydın insanın kurduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yarım asırlık onurlu geçmişiyle bugünlerin ve yarınların da umut ışığı olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, CTP’nin Kurucu Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu, İkinci Genel Başkan Özker Özgür, efsanevi Genel Sekreter Naci Talat ve partinin her kademesinde görev yapmış yitirilen bütün yoldaşlar saygı ve özlemle anıldı.

Mücadelelerine ışık tutan genel başkanları, genel sekreterleri, parti organlarında görev yapan kadroları, seçimle görev üstlenen insanları ve yüreği yurt sevgisiyle dolu üyelere nice 50 yıllar dilenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“YARIM ASIRLIK YOLCULUĞA HİÇ DURMADAN DEVAM”

“Güzele, doğruya ve iyiye doğru yarım asırdır devam eden bu yolculuğa hiç durmadan ve hep birlikte devam edeceğiz.

CTP, barışın partisi olmaya devam edecek.

CTP, federal çözümü bu adaya getirecek.

CTP, emek mücadelesini yükseltecek.

CTP, savaşsız-sömürüsüz ve eşitlikçi bir dünya hedefiyle enternasyonal dayanışmanın içinde yer almaya devam edecek.

CTP, Kıbrıslı Türklerin dününe, bugününe ve yarınına sahip çıkmaya devam edecek.

CTP, toplumun varoluş, kendi ayakları üzerinde durma ve gelişim mücadelesinin öncülüğü adına bütün demokratik mekanizmalarda söz sahibi olmayı sürdürecek.

CTP üretimin, bilimsel aklın, çağdaş gelişimin destekçisi olacak.

CTP, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kavgasının en önünde saf tutmaya devam edecek.

CTP nereden gelirse gelsin toplumun modern, demokratik ve laik dokusuna yönelik her türlü tehdide karşı göğüs gerecek.

CTP kalıcı ve sürdürülebilir barışın, demokratik ve toplumsal gelişimin önünü açacak politikaları ve dinamizmiyle Kıbrıs Türk Toplumu’nun sigortası olmaya devam edecek.

CTP bu toplumun içindeki birlik-mücadele-dayanışma ruhunda doğdu ve bu ruhla halkın bağrında gelişip serpildi.

50 yıllık mücadelemize, partimize, toplumun bugün ve yarınına sahip çıkacak, kenetlenip Kıbrıs’ımızı mutlaka barış adası yapacağız.”

SALGIN NEDENİYLE RESEPSİYON YOK

Ana muhalefet CTP’nin 50’nci kuruluş yıl dönümünde geleneksel resepsiyonun, küresel salgın koşulları nedeniyle bu yıl yapılamayacağı da duyurulan açıklamada, “Bütün CTP’liler ve CTP’ye destek veren cesur insanlarımızla yüreklerimiz hep bir aradadır. Bu zor günleri de hep beraber atlatacak, 50 yılını geride bıraktığımız onurlu mücadele yürüyüşümüze birbirimize daha da sıkı kenetlenerek güçlü adımlarla devam edeceğiz.” denildi.

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26/12/2020 12:15