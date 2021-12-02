CTP, Abdullah Korkmazhan’a kontenjan adaylığı teklif etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa’da Derviş Kemal Deniz ve Devrim Barçın’ın ardından Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan’a da kontenjan adaylığı teklifi götürdü.

Abdullah Korkmazhan’ın karar vermek için CTP’den süre istediği belirtildi. Korkmazhan’ın adaylık teklifini Sol Hareket MYK’sına taşıyıp, buna göre karar verileceği öğrenildi. Öte yandan DPÖ eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu’nun, CTP’den Lefkoşa aday adayı olduğu, daha önce medyaya yansıdığı gibi kontenjan adayı olmadığı kaydedildi.

Aday belirleme çalışmaları çerçevesinde adı kontenjan adayı olarak geçen Muhtaroğlu’nun daha sonra aday adayı olması üzerinde hemfikir olundu.

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02/12/2021 13:09