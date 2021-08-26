CTP: Gündem değiştirmek isteyenler unutmasın ki; Kıb-Tek halkın malıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), gündem değiştirmek isteyenlerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Kıbrıs Türk halkının malı olduğunu unutmamasını istedi ve “Yaşatılması, iyi yönetilmesi, yolsuzluktan arındırılması, bu uğurda mücadele edilmesi bizim için esastır” açıklamasında bulundu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde dün gerçekleşen Bu Memleket Bizim Platformu eyleminin amacının, KIB-TEK’i keyfi ve yasadışı yöntemlerle yönetip, batırmaya yemin etmişlere yönelik bir tavır almak ve yanıt vermek olduğu belirtildi.

Açıklamada, CTP’nin, KIB-TEK’e sahip çıkacağını ve özelleştirilmesine asla izin vermeyeceğini tüm halkın bilmesi gerektiği vurgulandı.

“Sağlığı ve ekonomiyi yönetemeyen azınlık hükümetinin KIB-TEK’teki beceriksizliği de ortadayken, gündem değiştirmek adına dün söz konusu eylemde milletvekilimiz Asım Akansoy’un ‘Polise karşı milletvekilliği dokunulmazlığını’ kullandığı iddia edilmiştir. Hayatı ‘ucuzlatacağını’ iddia ederek göreve gelen ve tarihte görülmemiş zamlarla halkın ‘belini büken’ Ekonomi Bakanı Arıklı’nın söz konusu haberi kullanarak milletvekilimizi linç etmek istemesini de şiddetle kınıyoruz.” Denilen açıklamada, Polislerin oraya taşınmasının eylem yapanları provoke etmeye yönelik olduğunun halkın bildiğinin gerçek olduğu belirtildi.

CTP açıklamasında, 45 derece sıcakta boşu boşuna bekletilen polislerin de haklarını sonuna kadar gözetecekleri belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Milletvekilliği dokunulmazlığı gibi hassas bir konuyu kullanarak gündem değiştirmek isteyen Arıklı unutmasın ki; KIB-TEK Kıbrıs Türk halkının malıdır. Yaşatılması, iyi yönetilmesi, yolsuzluktan arındırılması, bu uğurda mücadele edilmesi bizim için esastır.

Toplumumuzu ayrıştırmayı amaç edinen siyasilerin, söz konusu durum üzerinden prim yapma çabalarını halkımız ve CTP boşa çıkaracaktır. Yönetme becerisi olmayan Azınlık Hükümeti, topluma daha fazla zarar vermeden bir an önce çekip gitmelidir.”

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26/08/2021 15:36