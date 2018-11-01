CTP Kıbrıs Çalışma Grubu, Kiprianu ve Heyetiyle Bir Araya Geldi



CTP’den yapılan açıklamaya göre müzakere heyetlerinde görev yapan Tomazos Çelebis’in de yer aldığı AKEL heyetiyle, Kıbrıs sorununda gelinen aşama ve BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Lute’un adaya gelişi ele alındı.

BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne sunduğu son raporun da tartışıldığı görüşmede olası gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.