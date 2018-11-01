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CTP Kıbrıs Çalışma Grubu, Kiprianu ve Heyetiyle Bir Araya Geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kıbrıs Çalışma Grubu, dün AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyetiyle yemekli toplantıda bir araya gelerek gelişmeleri değerlendirdi. 

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01/11/2018

CTP Kıbrıs Çalışma Grubu, Kiprianu ve Heyetiyle Bir Araya Geldi


CTP’den yapılan açıklamaya göre müzakere heyetlerinde görev yapan Tomazos Çelebis’in de yer aldığı AKEL heyetiyle, Kıbrıs sorununda gelinen aşama ve BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Lute’un adaya gelişi ele alındı.
BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi’ne sunduğu son raporun da tartışıldığı görüşmede olası gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

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TAGS: CTP Kıbrıs Çalışma Grubu, Kiprianu, haber, kıbrıs
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