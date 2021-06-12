CTP’li Milletvekilleri Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Önerisi Hazırladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri “Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Önerisi” hazırladı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunulan öneriyle ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilebileceği duyuruldu.

Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesine göre öneri, esas yasasının 12'nci maddesinde düzenlenen, "Suç Oluşturmayan Haller" sınıflandırmalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla ilgili içtihatları çerçevesinde genişletilmesi ve KKTC Anayasası’nın 26'ncı maddesinde düzenlenen "Basın Özgürlüğü" kavramlarının bu yasada tam olarak karşılığını bulabilmesini amaçlıyor.

Yasa önerisinde, yasanın 12. maddesine yeni 4’üncü ve 5’inci fıkralar eklenerek şöyle değiştirilmesi öngörülüyor:

"(4) Bu Yasada yer alan hiç bir hüküm, bu Yasaya aykırı biçimde kaydedilmiş veya elde edilmiş olsa da, bir basın mensubunun veya kayıt kendisine ulaştırılmış herhangi bir kişinin, ele geçirilen haberleşmeye ilişkin veriyi, haberleşme içeriğini veya başka herhangi bir ses veya görüntü kaydını incelemesini engellemez. (5) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuyla ilgili içtihatları çerçevesinde, haberleşmenin gizliliğinin ve özel hayatın gizliliğinin ihlali niteliğinde sayılmayan bir fiili işleyen bir basın mensubunun veya herhangi bir kişinin böyle bir fiili bu Yasadaki herhangi bir hüküm uyarınca suç teşkil etmez.”

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12/06/2021 11:49