Cumhurbaşkanı Tatar, Ahmed Sami Topcan Süper Kupası Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile kupa şampiyonu Yenicami arasında oynanan Ahmed Sami Topcan Süper Kupası maçını izledi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, maç sonrasında kupayı kaldıran Mağusa Türk Gücü ve finalist Yenicami sporcularına kupa ve madalyalarını takdim eden Cumhurbaşkanı Tatar, maçın hakemlerine de plaketlerini verdi.

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11/09/2021 11:52