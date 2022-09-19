Cumhurbaşkanı Tatar: Ataoğlu'nu candan kutlar, başarılar dilerim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeniden Demokrat Parti’nin genel başkanı seçilen Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Demokrat Parti'nin dün yapılan 12. olağan kurultayında yeniden genel başkan seçilen Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Demokrat Parti'nin yetkili kurullarına seçilenleri kutladı ve başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın mesajı şöyle:

“Demokrat Parti'nin, gerçekleşen 12. olağan kurultayında yeniden genel başkan seçilen Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nu candan kutlar, başarılar dilerim. Ayrıca yapılan seçimler sonucunda ülkemizin önemli siyasi partilerinden biri olan Demokrat Parti'nin yetkili kurullarında görev yapma hakkı elde eden tüm kardeşlerimi de tebrik eder, görevlerinde başarılar temenni ederim.”

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19/09/2022 12:03