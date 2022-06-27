Cumhurbaşkanı Tatar, CISA’nın 14. mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği’nin (CISA) 14. mezuniyet törenine katıldı.

Tatar, “dünyanın farklı coğrafyalarından KKTC’ye eğitim almak için gelen öğrencilerin kendi kültürlerini, buradaki öğrencilerle paylaşması mutluluk verici.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eğitim almak için KKTC’ye gelen yabancı öğrenciler adına, Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği yetkilileri tarafından düzenlenen mezuniyet gecesine katıldı.

Törendeki konuşmasında, dünyanın farklı coğrafyalarından KKTC’ye eğitim almak için gelen öğrencilerin kendi kültürlerini, buradaki öğrencilerle paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun KKTC adına mutluluk verici olduğunu söyleyerek mezun olan öğrencileri tebrik etti ve plaket takdiminde bulundu.

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27/06/2022 11:48