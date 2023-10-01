Cumhurbaşkanı Tatar 'Kültürlerin Kaynaşması' etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Belediyesi tarafından düzenlenen “5. Kültürlerin Kaynaşması” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada “Kültürlerin kaynaşması etkinliği, KKTC’nin tanıtılması için çok önemli” ifadesini kulandı.

Tatar, İskele bölgesinde dünyanın birçok ülkesinden gelerek, bölgeye yerleşenlerin olduğuna dikkat çekerek, “Çocuklarımız aynı okullara gidiyor ve kültürler kaynaşıyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya tanıtılması açısından bu gibi etkinliklerin önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu nedeniyle geçen hafta bulunduğu New York’ta bir çok liderle görüştüğünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini anlattıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da BM Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısını yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkilerin kurulmasının istendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yalnızca bölgesel olarak değil aynı zamanda küresel anlamda barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün kutsal ve onurlu milli Türklük davasındaki mücadelesini Türk milletiyle beraber yürüttüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün haklı noktalarının; özden gelen hakları, özgürlüğü ve bağımsızlığı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinin Rumlar tarafından Helen devletine dönüştürüldüğünü ve dünyanın aldatıldığını ifade etti.

Kıbrıs Türk devletinin temellerinin de 60 yıl önce Kıbrıs Cumhuriyeti’nden dışlanmasıyla atıldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Özden gelen haklarımızla devlet kurduk. Bu saatten soran geri dönülemez kurum, kuruluş ve kültürümüzle yolumuza devam ediyoruz” dedi.