Cumhurbaşkanı Tatar, TC’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Feyzioğlu ve eşini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve eşi Birgül Feyzioğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve eşi Birgül Feyzioğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek görüştü.

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29/11/2022 18:16