Dalkan: Eşitlik bozuldu, dezavantajlı gruplar daha da zorluklar içinde kaldı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, ülkede eğitim, sağlık, barınma ve beslenme konusunda toplumun içinde eşitliğin bozulduğunu, dezavantajlı grupların daha da zorluklar içinde kaldığını belirtti. Dalkan, ülkede başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm çocukların haklarını savunmak gerektiğini kaydetti.

Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in (BM), çocukların evrensel haklarını, farkındalıklarını artırmak ve refahını geliştirmek için 1954’te 20 Kasım’ı Dünya Çocuk Günü olarak ilan ettiğini hatırlattı. Ayrıca 20 Kasım 1989 tarihinde BM Genel Kurulu’nun Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul ettiğini ifade eden Dalkan, şöyle devam etti:

“Bu sözleşme ile BM Genel Kurulu, tüm dünya çocuklarının evrensel ve vazgeçilemez haklarını koruyacağına dair bir söz vermiştir. Fakat bugün dünyanın Ukrayna, Suriye, Yemen, Libya gibi savaş olan yerlerinde, sosyo-ekonomik açıdan geri kalmış Afrika ülkelerinde ve kültürel nedenlerden bazı Ortadoğu, Nijerya gibi radikal grupların hakim olduğu ülkelerde başta kız çocukları olmak üzere milyonlarca çocuğun hakları ihlal edilmekte, haklarından mahrum bırakılmaktadır.”

Çocuk hakları sözleşmesi gereği, her çocuğun onurlu ve güvenli bir yaşam, eşit bir muamele görebilme ve fırsat eşitliğine sahip olma hakkı olduğunu vurgulayan Ceyhun Dalkan, “Yeterli beslenme, temiz sağlıklı suya ulaşım hakkı; şiddet, istismar ve kötü muamele görmeme hakkı vardır” dedi.

-“Resmi makamların sosyal programı yok”

Özellikle son ekonomik krizlerle ülkede eğitim, sağlık, barınma ve beslenme konusunda toplumun içinde eşitliğin bozulduğuna, dezavantajlı grupların daha da zorluklar içinde kaldığına işaret eden Dalkan, şunları kaydetti:

“Kamu okullarında görülen kötü hijyen koşulları bu okullara giden çocukları dezavantajlı konuma düşürmüştür. Sürekli artan temel ihtiyaç, süt, et vb. gibi hayati gıda fiyatları bazı kesimler için bunlara erişimi imkânsız kılmaktadır. Resmî makamların bu grupların desteklenmesi ile ilgili ne üzücüdür ki, herhangi bir sosyal programı yoktur. Okullarda bu çocuklara yönelik beslenme destek programları düzenlenmeli, büyüme gelişmeleri daha yakından izlenmeli, sorunlu çocuklara erken müdahale programları planlanmalıdır.”

Ülkede başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm çocukların haklarını savunmak gerektiğini ifade eden Dalkan, “Her çocuğumuza eşit, adil ve mutlu bir bugün ve gelecek sunmalıyız. Her çocuk sevgiyi, mutluluğu, huzuru, fırsat eşitliğini, barışı, kaliteli eğitimi, etkin ve yeterli sağlık hizmetini hak etmektedir” dedi.

Çocukların haklarını savunmak, kabul etmek değil, bu hakları sağlamak ve bu hakların devamlılığını korumanın önemli olduğuna vurgu yapan Dalkan, “Ülkemizde de bu haklar kabul edilmiş olsa da, bu haklardan yoksun yaşayan birçok çocuğun olduğu ve bu haksız durumun düzeltilmesi için herhangi bir şey yapılmadığı apaçık ortadadır” ifadelerini kullandı.

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21/11/2022 10:42