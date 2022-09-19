Danilo Zanna'dan 'ihanet yüzünden boşandılar' iddialarına yanıt

2012 yılında evlenen 'Masterchef Türkiye' yarışmasının sempatik şefi Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almış, ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler’de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

DANILO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Boşanma haberlerinin ardından ünlü şef, konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Danilo Zanna, basın mensuplarından yıpranmamaları için ricada bulunmuştu.

"HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMA"

Tüm bu yaşananlarından ardından Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de insanların da iki yüzü vardır" notunu paylaşmıştı. Tuğçe Demirbilek'in bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından ünlü şef Danilo Zanna'ya bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

YENİ AŞKA MI YELKEN AÇTI?

Ayrılık sonrası Zanna'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Hatta Danilo Zanna'nın dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten bu sebeple ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Aşk iddiası sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu olan ünlü şef, sessizliğini korumuştu.

ESKİ EŞLER BİR ARADA

Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, oğulları Zeno'nun mayıs ayındaki doğum gününde bir araya gelmişti. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmemişti.

40 yaşındaki Zanna, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü..." notunu düşmüştü.

"BİZİ ÇEKİYORLAR"

Şimdilerde jüri üyelerinden biri olduğu MasterChef'in yeni sezonuyla gündemde olan Danilo Zanna, önceki gün Yeniköy'de kadın arkadaşıyla görüntülendi. Ünlü isim, arkadaşıyla baş başa yemek yedikten sonra motosikletine yöneldi. Yanındaki hanımefendiye kaskını veren şef, "Bizi çekiyorlar" diyerek, uyarıda bulundu.

'AŞK YOK'

Kahvaltı yapmaya geldiklerini söyleyen Zanna, "Çok sevdiğimiz bir yer vardı, bakmaya geldik" dedi. Muhabirlerin yanındaki hanımefendiyi gösterip, "Mutluluklar dileriz" sözlerini, "Teşekkürler ama biz birlikte çalışıyoruz" diye cevapladı.

BİTEN EVLİLİĞİ HAKKINDA KONUŞTU

Oğlunun annesi Demirbilek ile evliliğinin bitmesinin üçüncü kişiden dolayı olduğu iddialarına açıklık getiren şef, "Yeterli açıklamaları yaptık, fazla konuşmaya gerek yok" ifadelerini kullandı. Eşini aldatmadığını söyleyen Zanna, "Hiç alakası yok, bizim aramızda her zaman saygı var. Yalan haber. Sürekli görüşüyoruz, çocuğumuz var" dedi.

Ünlü şef, sonrasında yanındaki kadın arkadaşını motosikletinin arkasına oturtup gözlerden kayboldu.

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19/09/2022 14:23