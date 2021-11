DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Uluslararası seminerler dizisi gerçekleştiriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik gelişimlerini hedefleyen seminerler dizisi ve ekonometri çalıştayları düzenliyor.

Bu çerçevede Doç. Dr. Korhan K. Gökmenoğlu’nun “Finansta Kantitatif Teknikler” ve Yrd. Doç. Dr. Nigar Taşpınar’ın “Finansta Volatilite” dersleri kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çevrim içi seminerler gerçekleştirildi.

Dünyanın en etkili 10 kadın ekonomistler listesinde yer alan Prof. Dr. Seema Narayan ilk davetli konuşmacı olarak “Finansal Araştırmalarda Güncel Konular” (Current Issues in Financial Research) konusunda sunum gerçekleştirdi. Ardından konuşan DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, “Akademik Araştırmalarda Güncel Konular” (Contemporary Issues in Research) konusunda sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Katırcıoğlu, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada dünyanın en etkili bilim insanları listesinde, tek yıllık etki (2019) ve kariyer boyunca etki kategorilerinde %2’lik dilimde yer almıştı.

Söz konusu seminer Rusya’dan Doç. Dr. Kazi Sohag’ın “Otonom Yolsuzlukla Mücadele Kuruluşları Yönetimi İyileştiriyor mu?” (Do Autonomous Anti-Corruption Entities Improve Governance?) ve Fransa’dan Prof. Dr. Jawad Syed Shahzad’ın “Finans Araştırmalarında Korelasyon” (Correlation in Finance Research) konulu sunumları ile devam etti.

Aralık ayında da devam etmesi planlanan seminerler dizisi kapsamında Türkiye’den Prof. Dr. Tolga Omay, Fransa’dan Prof. Dr. Sabri Boubaker ve İspanya’dan Prof. Dr. Daniel Balsalobre Lorente çevrim içi sunumlar gerçekleştirecek.

