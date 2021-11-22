DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bakkaloğlu 'Nörobilimde Yapay Zeka Destekli Uygulamalar'ı anlattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen 9. Nöroradyoloji Okulu etkinliğinin açılış oturumunda konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlik, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Okutmanı Erkan Dağlı ve Piyanist Atakan Sarı’nın Kıbrıs ezgilerinden oluşan müzik dinletisi ile başladı. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden KKTC’ye gelen katılımcılar müzik dinletisinde unutulmaz anlar yaşadı.

Hekimlere Birçok Olanak Sağlıyor

Açılış oturumunda DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu, “Nörobilimde Yapay Zeka Destekli Uygulamalar” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Doç. Dr. Bakkaloğlu konuşmasına, insanların farkında olarak veya farkında olmadan günlük yaşantılarında yapay zeka destekli uygulamaları sıkça kullandığını belirterek başladı. Telefonların sesli arama özelliği, sosyal ağlardaki otomatik yüz tanıma, insanların alışveriş tercihlerinin tanınıp kendilerine öneriler sunulması ya da bankacılık işlemlerinde normal dışı harcamalarda gelen uyarıların, yapay zeka destekli uygulamalar olduğu yönünde örnekler veren Doç. Dr. Bakkaloğlu, son yıllarda yapay zeka ile desteklenen uygulamaların bilim ve nörobilim alanında da giderek artan bir ivme ile yer bulduğunu belirtti. Doç. Dr. Bakkaloğlu, bu uygulamaların sağlık alanında teşhisin yapılması, hastalıkların sınıflandırılması ve tedavinin yönlendirilmesinin büyük bir hassasiyet ve hız ile yapılmasına olanak sağladığına dikkat çekti.

Oturumda, DAÜ Mühendislik Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nin bu alandaki çalışmalarından örnekler verildi. Gelecekte çok daha fazla kullanılacağı öngörülen bu uygulamalara rağmen, insan iletişiminin ön planda olduğu tıp alanı için hekimlerin çalışmalarının kıymetine vurgu yapılırken, bilim alanındaki yeni keşiflerin yapılmasında insan emeğinin halen yapay zekadan üstün olduğunun altı çizildi.

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22/11/2021 12:12