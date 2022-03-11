DAÜ Hukuk Fakültesi Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Panel Düzenliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi “Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Kişisel Verileri Koruma Kurullarının Hakkın Korunmasındaki Rolü” konulu panel gerçekleştirecek.

Söz konusu panel 15 Mart 2022 Salı günü, saat 14:30’da, Hukuk Fakültesi LA 1 Salonu’nda, Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol Mear ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi aynı zamanda KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy’un katılımları ile gerçekleşecektir.

DAÜ Hukuk Fakültesi’nden panel ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye ve KKTC’de olduğu gibi hemen hemen tüm dünyada bu kurulların öncelikli amaçları, bireylerin kişisel bilgilerinin hukuka uygun bir şekilde tutulmasını sağlamak ve kişisel verilerin korunması hakkının ihlali halinde bireylerin başvurularını değerlendirmektir. İçinde bulunduğumuz bilişim çağında, kamu veya özel sektörde bulunan kurum, kuruluş veya diğer kişilerin kişisel bilgileri hukuka uygun bir şekilde işlemelerini sağlamak, kontrolü kolay olmayan dijital alanda kişisel verilerin, mahremiyetin veya özel yaşamın gizliliği hakkının korunması açısından son derece önemlidir. Bilişim çağının gelmiş olduğu noktada bu hakların korunması bakımından önemli bir denetim fonksiyonu üstlenen ilgili kurulların Türkiye ve KKTC'deki önemine değinmek amacıyla DAÜ ev sahipliğinde “Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Kişisel Verileri Koruma Kurullarının Hakkın Korunmasındaki Rolü” konulu panel gerçekleşecektir.”

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11/03/2022 16:05