DAÜ Rektörü Kılıç’tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıç, mesajında toplumun temel direğinin eğitim olduğunu kaydetti, öğretmenlerin yürüttüğü görevin önemine işaret etti.

Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her birey eğitime anne karnında belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra başlar. Önce ebeveynler ve sonrasında öğretmenlerin gözetiminde ilk, orta ve yüksek öğrenimleri süresince gelmiş oldukları dünyanın temel bilgilerini öğrenir, yaşadıkları coğrafya ve içerisinde bulundukları kültür konusunda bilgi sahibi olur, seçmek istedikleri meslek konusunda yetiştirilirler.

Hiç şüphesiz bir toplumun temel direği eğitimdir ve bu önemli misyonu yerine getiren öğretmenler, hepimizin hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Öğretmenlerimiz bizleri yetiştirirken öyle bir emek harcarlar ki, kaç sene yaşarsak yaşayalım, onların isimlerini ve sınıfta yaşadığımız bazı anıları asla unutamayız. Bunun sebebi, öğretmenlerimizin hayatlarımıza büyük katkıları olmasından kaynaklanmaktadır. Öğretmenler, bilgiyi sadece anlatmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğimizin şekillenmesine de katkı sağlar. Cumhuriyet’imizin 40’ıncı yılında, ülkemizi ve bizleri sabrı, sevgisi ve özverisi ile bugünlere getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve görevleri başında şehit düşen aziz öğretmenlerimizi minnet ve saygıyla anarım"