DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi Öğrencileri Madalya ve Kupaları Topladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve Tower Eğitim ve Uygulama Restoranı ekibi, 22-25 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen 18. İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri Yarışması’ndan başta en büyük ödül olarak adlandırılan Grand Prix birincilik kupası olmak üzere 3 kupa, 16 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olan toplam 19 madalya ile yurda döndü.

Yarışmaya DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Şef Kurtuluş Özbaşar yönetiminde katılan Mustafa Kocabaşoğlu, Damla Lisaniler, Başak Doğan, Buket Bürüncük, Ecem Okçu, Akın Sarıyıldız ve Şerafettin Bartu üniversitelerin yarıştığı alanlarda elde ettikleri başarılarla başarının tesadüf olmadığını göstermiş oldular.

Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan organizasyon 17 yıldır Dünya Aşçılar Birliği (WACS) iş birliği ile gerçekleştirilerek uluslararası düzeyde gastronomi dünyası Türkiye’de ağırlanıyor. Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile gerçekleştirilen söz konusu organizasyon, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğun bir ilgi ile düzenlendi. Türk mutfağının dünya mutfağı ile entegrasyonunda büyük adımlar atılmasını sağlayan festival, dünya lezzetlerini İstanbul’a taşıdı. Geçmişte yapılan başarılı organizasyonlarla Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından “Kıtalar Arası (Continental)” unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, gerek Türkiye gerekse KKTC’deki gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile genç şeflere uluslararası düzeyde yarışma imkânı sağlamıştır.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada dünyaya açılma noktasında büyüyen, gerek Türkiye’de gerekse KKTC’de yer alan ulusal ve uluslararası gastronomi markaları açısından büyük bir tanıtım noktası oluşturan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nin festival alanı içinde özel açılarla markalara kendilerini tanıtma ve bilinirliklerini artırma imkânı sunduğunu bildirdi. Özellikle Üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri için yeni ürünlerin tanıtımına da yer verildiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, yarışmanın bu nedenle son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç elde edilen başarıların eğitimde ulaşılan kalitenin önemli bir göstergesi olduğuna işaret ederek, başta her zaman olduğu gibi katkısını esirgemeyen DAÜ Rektörlüğü’ne ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Madalyalar:

Üniversite Düzeyi Öğrenci Aşcı Restoran Tatlı Tabağı: Ecem Okcu, Altın Madalya, Buket Bürüncük (Gümüş Madalya)

Üniversite Düzeyi Öğrenci Ana Yemek Yarışması: Akın Sarıyıldız (Altın Madalya)

Üniversite Düzeyi Öğrenci Aşcı Balık Yarışması: Şerafettin Bartu Gürvardar (Altın Madalya)

Makarna Yarışması: Mustafa Kocabaşoğlu (Altın Madalya)

Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması: Akın Sarıyıldız, Şerafettin Bartu Gürvardar, Ecem Okcu (Altın Madalya)

Üniversite Düzeyi Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışması: Akın Sarıyıldız, Şerafettin Bartu Gürvardar, Ecem Okcu (Altın Madalya)

Üniversite Düzeyi Aşcı Makarna Yarışması: Buket Bürüncük (Gümüş Madalya), Başak Doğan (Bronz Madalya)

Pratik Üniversite Ekip Yarışması: Akın Sarıyıldız, Buket Bürüncük, Başak Doğan (Altın Madalya)

Grand Prix Usta Chefler Ekibi Yarışması (Tower Eğitim ve Uygulama Restoranı): Damla Lisaniler, Mustafa Kocabaşoğlu, Başak Doğan (Altın Madalya)

Kupalar:

Grand Prix Usta Şefler Ekibi Yarışması (Tower Eğitim ve Uygulama Restoranı): Damla Lisaniler, Mustafa Kocabaşoğlu, Başak Doğan (Birincilik Kupası)

Üniversite Düzeyi Modern Türk Mutfağı Yarışması.: Akın Sarıyıldız, Ecem Okcu, Şerafettin Bartu Gürvardar (Üçüncülük Kupası)

Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması: Akın Sarıyıldız, Şerafettin Bartu Gürvardar, Ecem Okcu (İkincilik Kupası)

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27/12/2021 16:43