DAÜ'de 'Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022' düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde 14 Nisan Perşembe günü, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda “Doğu Akdeniz Turizm Kariyer Fuarı 2022” düzenleniyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre yarın saat 10.00’da ise fuarla ilgili detayların paylaşılacağı basın toplantısı Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek.

Basın toplantısında Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç açıklamalarda bulunacak

14 Nisan Perşembe 10.00 – 16.30 saatleri arasında yer alacak fuar, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES - BİR) ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) ortaklığında düzenlenecek.

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07/04/2022 15:30