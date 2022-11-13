DAÜ’de 'Medyada Çocuk Hakları ve Medya Okuryazarlığı' tartışıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü’nde, öğrencilere yönelik “Medyada Çocuk Hakları ve Medya Okuryazarlığı” konusunda seminer düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Nihan Koran’ın sorumluluğunda yürütülen “OOEG 209 Çocuk ve Medya dersi” kapsamında gerçekleştirilen seminere, konuşmacı olarak gazeteci ve Bugün Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın katıldı ve “medyada çocukların Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında sahip olduğu hakları, medyada çocukların nasıl temsil edilmesi gerektiğini ve medyada yer alan çocuk imajları” ile ilgili bilgileri öğrencilerle paylaştı.

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13/11/2022 13:11