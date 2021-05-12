Demokrasi hasar görürse, geriye kalan hiçbir şeyin tadı olmaz

Avrupa Komisyonu’nun ‘Standard Eurobarometer’ araştırmaları yıllardır yapılıyor. Bu araştırmalardan bir yenisi daha açıklandı.

Sonuçları tahmin etmek zor değildi, nitekim de Kıbrıslı Türkler, ülkenin en büyük sorununun “ekonomik durum” olduğunu söyledi. Şaşırdık mı? Hayır, Covid-19 öncesi de öyle değil miydi? Ekonomik durum zaten bu ülkede ne zaman iyi oldu ki? Ancak salgın nedeniyle beter oldu.

Kıbrıslı Türkler kişisel olarak da en önemli sorunlarının “sağlık ve sosyal güvenlik” olduğunu belirtti.

Normal… Küresel bir salgının etkisi altındayız ve hayatımızı altüst eden bir virüs nedeniyle ilk düşündüğümüz şey sağlık…

Sağlık sistemi salgın öncesi de düzgün değildi, çok sayıda sorunla boğuşuyordu. Şimdi o sağlık sistemi, küresel bir salgınla mücadele etmeye çalışıyor.

Sağlık personelinin olağanüstü çabasıyla nispeten durumumuz iyi ama sorunlar da devam ediyor, sonuçta bu sistemin en tepesinde siyasiler var ve politik çıkarlarına sağlığı da karıştırıyorlar, o nedenle sağlık en önemli sorunumuz…

Sağlıkla birlikte “sosyal güvenlik” de birinci sorun olarak gösteriliyor. Sağlıkla sosyal güvenliği zaten birbirinden ayıramayız. Peki sosyal devlet olabildi mi devletimiz? Pek sayılmaz, hep ağır aksak, eksik, sorunlu…

Çocuklar, yaşlılar, bakıma muhtaç kişiler için mükemmel bir sistemimiz var mı? Eğitim, sağlık, sigorta gibi temel ihtiyaçlar ülkenin her ferdi için eşit ücretsiz olarak karşılanabiliyor mu? Tabii ki hayır… Yüksek bedellerine rağmen neden eğimde ve sağlıkta özele kayma var?

Yoksulluğu, işsizliği önlemek için ne yapıyor bu devlet? İhtiyaç sahiplerine ne kadar destek veriyor? Bu pandemi günlerinde bile ihtiyaçlı kesimlerin temel ihtiyaçları karşılanamıyor. Sosyal güvenlik iyi çalışmadığı için eşitsizlik ortadan kalkmıyor, tam tersine derinleşiyor. O nedenle en büyük sorun olarak “sağlık ve sosyal güvenlik” denilmesi çok haklı…

Ankete konuşanların yüzde 96’sı yani toplumun tamamı Covid-19 salgınının toplum için çok ciddi ekonomik sonuçları olacağına inandığını söylemiş. Yüzde 87 oranında kişi de salgınının, kişisel anlamda da ciddi mali sonuçlar doğuracağını belirtmiş.

Yani halk, buraya kadar yaşadığı felaketin daha da derinleşeceğini, çok daha kötü günler göreceğini düşünüyor, düşünmekten öte bunu görüyor. Halk görüyor da ülkeyi yönetenler göremiyor.

“Sağlık ve sosyal güvenlik” sorununun ardından da “Artan fiyatlar/enflasyon/yaşam maliyeti”, “İşsizlik” ve “eğitim sistemi” diye sorunlar sıralanıp gitti.

Bunları da biliyorduk ve bu sorunların sıralanacağını tahmin ediyorduk. Eğitimin de bu sıralamaya girmesi kuşkusuz bir türlü yüz yüze eğitime geçilememiş ve koca bir yılın daha kaybedilmiş olmasını velilerin görebildiğini gösteriyor.

Peki tüm bu sorunlar sıralanırken bir de “demokrasi sorunumuz” olduğunu söylüyorsa halk ne diyeceksiniz? Ankete katılanların yüzde 63’ü ülkede demokrasi sorunu olduğunu da söyledi.

Daha da ilginci nedir biliyor musunuz? 2019 yılında aynı ankete katılanların yüzde 36’sı ülkede demokrasi sorunu olduğunu söylemiş ama 2.5 yılda bu oran yüzde 63’e çıkmış… Neredeyse iki katına yükselmiş…

Sanırım anketin en dikkat çekici yanı da burası… Demokrasiyi kimileri önemsemez gibi davranıyor ama toplumun çoğu demokrasinin sağlık kadar ekonomi kadar önemli olduğunu düşünüyor, hatta daha önemli olduğunu…

Demokrasi sekteye uğradı mı sağlık da ekonomi de eğitim de siyaset de kamu yönetimi de yani hayatın her alanı etkileniyor, hiçbir şeyin tadı kalmıyor.

Son 2.5 yıldır bu ülkede demokrasi erozyona uğradı, dayatmalar var, iradeye müdahaleler var, tehditler var, değerlerimize saldırılar var, Kıbrıslı Türkleri dönüştürme girişimleri var, medyaya saldırılar var, medyayı ve sivil toplum örgütlerini susturma girişimleri var… Tarihimiz ve tarihi kişilerimizi bile yeniden dizayn etme girişimleri var… Kıbrıslı Türklerin fabrika ayarlarıyla oynamak istiyorlar, oynuyorlar da…

Ne acı ki bu ülkeyi yönetenler, bunları marifet olarak görüyor, başkalarına özeniyor, alet oluyor bazı şeylere… Ne için? Bir beytambal koltuk için, makam için, kişisel siyasi hırslar için… Sonra da bunları halkın görmediğini, hissetmediğini ve bundan rahatsız olmadığını sanıyorlar…

Demokrasiden memnuniyet meselesinde Kıbrıslı Türkler, 27 AB ülkesinin 21 puan altında kalmış… Ne bekliyordunuz ki? Bu ülkeyi yönetenler bu ankete iyi baksın. Biliyorum “Anketi Avrupalılar yaptı, bizi mahsus kötülüyor” diyecekler. Desinler, ancak kendi kendilerini kandırırlar...

Halbuki ankete bile gerek yok, yaşananlar ortada, gözlerini bir açsalar görebilecekler her şeyi. Görebilecekler demokrasinin önemsediğimiz diğer her şeyden önemli olduğunu, onsuz hiçbir şeyin tadı olmadığını...

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12/05/2021 22:51