Denktaş: İş birliğine hazırız

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Ülker Fahri ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede vergi yasaları ile ilgili tüzük hazırlığı, poliçeler, dijital sisteme geçiş ve trafik sigortasında karşı hasar limitlerinin güncellenmesi konuları masaya yatırıldı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sektörün beklentileri, güncellemeler ve sigorta bilincinin arttırılması noktasında her zaman işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Başkanı Ülker Fahri ise görüşmede, sektörel konularda değişime hazır olduklarını ve Hükümet ile uyumlu çalışmalara imza koyacaklarına inandıklarını söyledi.