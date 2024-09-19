Dereboyu Festivali için hazırlıklar başlıyor

Lefkoşa’nın en popüler festivallerinden biri olan Dereboyu Festivali, 12 Ekim’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşmesi beklenen festivalde, her yaştan katılımcıya hitap eden etkinlikler düzenlenecek.

Festival kapsamında çeşitli bölgelerde konserler için sahneler kurulacak ve yerel sanatçılarla müzikal bir şölen sunulacak. Çocuklara özel eğlenceli aktiviteler, yüz boyama, şişme oyun alanları ve atölyeler de festivalin önemli bir parçası olacak.

Ayrıca yerel işletmeler özel promosyonlar ve festivale özel indirimlerle katılımcıları karşılayacak.