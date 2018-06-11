Derinya ve Aplıç için personel alınıyor

Rum hükümetinin, çeşitli tepkilere rağmen, Derinya ile Lefke-Aplıç bölgelerindeki iki yeni sınır kapısının açılması için hazırlık yaptığı belirtildi.

Politis gazetesi “İki Sınır Kapısının Açılmasından Ötürü Gümrükte İhtiyaçlar” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun, Maliye Bakanlığı’nın dokuz gümrük memuru yardımcısı pozisyonunun doldurulmasına ilişkin önerisine yeşil ışık yaktığını kaydetti.

Gazete, Maliye Bakanlığı’nın önerisine göre “Derinya ile Lefke-Aplıç bölgelerinde iki yeni sınır kapısı açılması kararının uygulanabilmesi için, başka şeylerin yanı sıra, bunun Aşağı Pirgo-Karavostasi sınır kapısı için geçerli olan düzenlemeler temelinde 24 saat çalışması için, toplam 9 gümrük memuru yardımcısı işe alınmasını gerektirdiğini” ekledi.