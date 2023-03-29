Derviş Zaim'in 'Tavuri' adlı belgeseli, '42. İstanbul Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak

Kıbrıslı Türk yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim'in "Tavuri" adlı belgeseli, "42. İstanbul Film Festivali"nde izleyici karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, belgeselin Türkiye'deki ilk gösterimi, festivalde yarışma dışı olarak gerçekleştirilecek.

Belgesel, 9 Nisan'da İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi'nde, 12 Nisan'da ise Sinematek/Sinema Evi'nde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Derviş Zaim'in daha önce gerçekleştirdiği filmlerinden konu, tür ve yaklaşım olarak farklılaşan belgesel, "Tavuri" (Şeytan) lakabıyla bilinen Mustafa Serttaş'ın hayatını konu alıyor.

Serttaş'ın hapishane ve dışarıdaki hayatının 8 yıl takip edilmesinin sonucunda ortaya çıkan belgesel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İngiltere'de çekildi.

Film, bir taraftan toplum, kötülük, suç ve ceza süreçleri üzerine sorular sorarken, diğer yandan kurmaca dışı sinemanın sınırları üzerine düşünmeyi amaçlıyor.

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29/03/2023 16:14